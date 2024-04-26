تشييع جنازة سيدة التهمتها ماكينة حصاد القمح في الفيوم

شيع أهالي قرية "قصر بياض" التابعة لمركز أبشواي بالفيوم، بمحافظة الفيوم جنازة ربة منزل، تدعي"صباح محمود " توفيت أثناء عملها درس محصول القمح داخل الأرض الزراعيه الخاصه بوالدها.

وأدي أهالي القرية صلاة الجنازة على جثمان السيدة، وقاموا بتشييع الجثمان ودفنها في مقابر عائلته بقرية قصر بياض بمركز ابشواي .

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبشواي، يفيد ورود بلاغ من مستشفى أبشواي المركزي بوصول ربه منزل تدعى صباح محمود، 35 عاما، جثة هامدة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة وتبين من التحريات الأولية بأن السيدة كانت تساعد والدها أثناء حصاد محصول القمح، وأثناء عملها جذبها سير الماكينة، مما تسبب في وفاتها، وجرى نقل السيدة لمشرحة مستشفى أبشواي المركزي.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق، والتي صرحت بتسليم جثمان السيدة لذويها فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن لدفنها في مقابر أسرتها.