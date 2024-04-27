حزن وبكاء.. لحظات مؤلمة أثناء تشييع جثمان فتاة الحريق بالفيوم.. صور

شيع أهالى قرية كحك بحري التابعة لدائرة مركز شرطة الشواشنة بمحافظة الفيوم جثمان فتاة لقيت مصرعها حرقا على يد أربعة أشخاص بسبب خلافات الجيرة بين عائلتين، والتي راحت ضحية الثأر.

وسادت حالة من الحزن الشديد داخل جنازة الفتاة "جهاد شعبان" أثناء تشيع جثمانها بمقابر الأسرة بقرية كحك بحري.

وشارك المئات من أهالى القرية فى تشيع جنازة الفتاة التى خرجت من أحد مساجد القريه عقب أداء صلاة الجنازة إلى مقابر أسرتها بقريه كحك بحري.

فيما نعى الكثير من أبناء المحافظة على مواقع التواصل الاجتماعى الفتاة التى توفيت بعد ان قام 4 أشخاص بإضرام النيران في الفتاه انتقاما من أسرتها إثر خلافات سابقة بين العائلتين.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم إخطارا من شرطة النجدة، بقيام أربعة أشخاص بقرية كحك بحري، التابعة لمركز الشواشنة بمحافظة الفيوم، بإضرام النيران في فتاه تدعى جهاد شعبان عبد الرحمن 16 سنة، داخل محل لبيع الدواجن بقرية كحك بحري، عن طريق سكب مادة البنزين عليها، ثم إشعال النيران فيها، ما أسفر عن إصابتها بحروق خطيرة في أنحاء متفرقة من جسدها.

وعلى الفور تم انتقال الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إلى مكان الواقعة، وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء قيام الفتاة بعملها داخل محل الدواجن الخاص بوالدها، أضرم 4 أشخاص النيران في الفتاة انتقاما من أسرتها إثر خلافات سابقه بين العائلتين.

وتم نقل الضحية إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم، وتم تحويلها إلى مستشفى الحروق بالقاهرة في محاولة لإسعافها، غير أنها لفظت أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي صرحت بتسليم جثمان الفتاة لأسرتها، فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن لدفنه في مقابر أسرتها، كما أمرت جهات التحقيق بسرعة ضبط المتهمين مرتكبي الواقعة.

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