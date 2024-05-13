طلاب الجيزة يحصدون المراكز الأولى فى مسابقة الملتقى الفكرى للمتفوقين

خاض أبناء تعليم الجيزة المتفوقين والموهوبين مسابقة الملتقى الفكرى على مستوى الجمهورية للمرحلتين الإعدادية والثانوية بنين وبنات والتى أسفرت على النتائج الآتية :

المرحلة الإعدادية " بنين " :

حصول الطالب محمد وائل سيد .. بمدرسة النهضة الرسمية التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية على المركز الأول على مستوى الجمهورية وحصوله على حافز مادى قدره 1000 ( ألف جنيه )

المرحلة الثانوية " بنين " و " بنات " :

حصول الطالب آدم محمد عادل .. بمدرسة السعيدية الثانوية العسكرية التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية على المركز الأول على مستوى الجمهورية وحصوله على حافز مادى قدره 1000 ( ألف جنيه )

كما حصلت الطالبة ندى صموئيل فكرى .. بمدرسة هضبة الأهرام الثانوية التابعة لإدارة الهرم التعليمية على المركز الثانى على مستوى الجمهورية وحصولها على حافز مادى قدره 950 ( تسعمائة وخمسون جنيها )

هذا وتقدم أشرف سلومة وكيل الوزارة التهانى لأبنائنا الطلاب الفائزين وللإدارات التعليمية والمدارس المشاركة

