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الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

طلاب الجيزة يحصدون المراكز الأولى فى مسابقة الملتقى الفكرى للمتفوقين

ارشيفية
ارشيفية
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 خاض أبناء تعليم الجيزة المتفوقين والموهوبين مسابقة الملتقى الفكرى على مستوى الجمهورية للمرحلتين الإعدادية والثانوية بنين وبنات والتى أسفرت على النتائج الآتية :

المرحلة الإعدادية " بنين " :
حصول الطالب  محمد وائل سيد .. بمدرسة النهضة الرسمية التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية على المركز الأول على مستوى الجمهورية وحصوله على حافز مادى قدره 1000 ( ألف جنيه )

المرحلة الثانوية " بنين " و " بنات " :
حصول الطالب آدم محمد عادل .. بمدرسة السعيدية الثانوية العسكرية التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية على المركز الأول على مستوى الجمهورية وحصوله على حافز مادى قدره 1000 ( ألف جنيه )

كما حصلت الطالبة ندى صموئيل فكرى .. بمدرسة هضبة الأهرام الثانوية التابعة لإدارة الهرم التعليمية على المركز الثانى على مستوى الجمهورية وحصولها على حافز مادى قدره 950 ( تسعمائة وخمسون جنيها )

هذا وتقدم أشرف سلومة وكيل الوزارة  التهانى لأبنائنا الطلاب الفائزين وللإدارات التعليمية والمدارس المشاركة 
 

إدارة جنوب الجيزة التعليمية ادارة الهرم التعليمية الأول على مستوى الجمهورية مسابقة الملتقى الفكرى المرحلة الثانوية