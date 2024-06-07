"الدفاع الروسية": القوات الأوكرانية تقصف لوجانسك بـ 5 صواريخ أمريكية

ذكرت وزارة الدفاع الروسية اليوم /الجمعة/ أن القوات الأوكرانية استهدفت مناطق سكنية في جمهورية لوجانسك الشعبية بخمسة صواريخ أمريكية من طراز "أتاكمز". مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت أربعة منها، وأصاب واحد منزلين. وأضافت الوزارة - في بيان اليوم نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "أن نظام كييف ارتكب اليوم جريمة ضد السكان المدنيين في جمهورية لوجانسك الشعبية باستخدام أسلحة قدمها الغرب، وتم قصف المناطق السكنية في لوجانسك عمدا بخمسة صواريخ أمريكية الصنع من طراز (أتاكمز)".

وفي وقت سابق اليوم.. ذكرت وزيرة الصحة في جمهورية لوجانسك الشعبية ناتاليا باشينكو، أن عدد ضحايا الهجوم الصاروخي، الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على لوجانسك، ارتفع إلى 35 شخصا، من بينهم ثلاثة أطفال، وخمسة أشخاص في حالة خطيرة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن أمس أن بلاده لا تنوي السماح باستخدام الأسلحة الأمريكية لتنفيذ ضربات للقوات المسلحة الأوكرانية على موسكو والكرملين.

وقال بايدن - في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" الأمريكية - "نحن لا نسمح بضربات على عمق 200 ميل (نحو 322 كم) في عمق روسيا ولا نسمح بضربات على موسكو والكرملين".. موضحا أنه يسمح باستخدام الأسلحة الأمريكية بالقرب من الحدود الأوكرانية لضرب أهداف محددة تابعة للقوات الروسية.

