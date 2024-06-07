مفتي عام السعودية يحذر من الحج دون تصريح

أهاب المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، بعموم حجاج بيت الله الحرام لعام 1445هـ بضرورة الالتزام الصارم بالتعليمات الأمنية والرسمية وفي مقدمة ذلك الحصول على تصريح الحج، والالتزام بتلقي التطعيمات التي أعلنت عنها وزارة الصحة السعودية.



وشدد آل الشيخ - في تصريحات صحفية له اليوم الجمعة - على أن الحج دون تصريح "يأثم فاعله" ولا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح، مؤكدًا أن ذلك يتفق مع المصالح المطلوبة شرعًا مما تضمنته الشريعة التي اعتنت بتحسين المصالح ودرء المفاسد.

وقال إن القيادة والدولة السعودية سنت الأنظمة والتعليمات التي تهدف إلى تسهيل وترتيب استقبال الحجيج وتوفير كل سبل الراحة لهم وإعانتهم على أداء المناسك بيسر وطمأنينة، وأن هذه الخدمات لتستوجب الالتزام بها والحرص عليها لضمان سلامة الجميع وغير ذلك من المقاصد النبيلة التي عملت عليها حكومة المملكة العربية السعودية.

وأضاف أن موسم الحج هذا العام يقتضي الالتزام الكامل بكل التعليمات الرسمية الواردة بخصوص تنظيم الحج ومنها الحصول على التصريح والحصول أيضًا على التطعيمات.

وحث آل الشيخ، حجاج بيت الله الحرام على استثمار أوقاتهم في أيام الحج المعدودة في الإخلاص لله تعالى بالدعاء والعبادة والتقرب إليه جل جلاله، محذرا من الوقوع فيما يفسد الحج، من اللغو والرفث والمعاصي والمنكرات من الأقوال والأفعال، كما طالب كل الحجاج بضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات واستثمارها في تأمين سلامتهم، وتسهيل الإجراءات عليهم، وتوفير الأمن لهم حتى يكونوا في مأمن من أي عارض صحي.