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الجمعة 07 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نسب إشغال متوسطة فى أول جمعة من يونيو على شواطئ الإسكندرية

شواطئ الاسكندرية
شواطئ الاسكندرية
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تشهد محافظة الإسكندرية طقس حار، تزامنا مع إرتفاع درجات الحرارة والتي سجلت اليوم 7 يونيو 33 درجة مئوية، وسرعة رياح 21 كم/ ساعة، ونسبة رطوبة 55%.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن شواطئ الإسكندرية تستقبل المزيد من المصطفين في أول جمعة من شهر يونيو أولى شهور الصيف والإجازات، فنسب الإشغال على الشواطئ حتى ساعات الظهيرة كانت متوسطة في بعض الشواطئ وضعيفة في شواطئ غرب والعجمي.

وتابع البيان فتزمناً مع ارتفاع درجة الحرارة اليوم ٣٣ درجة مئوية و هدوء أمواج البحر و رفع الراية الخضراء في القطاعين الشرقي و الغربي، وتزداد نسب الإشغال كعادة أيام الجمعة في صيف الإسكندرية.

وأضافت السياحة والمصايف إلى وجود خدمة مميزة علي الشواطئ يستطيع الشخص من خلالها اختيار الشاطئ المناسب له عن طريق زيارة اللينك 
https://www.facebook.com/share/QYAYjf Uqo3jxx57a/?mibextid=WC7FNe، والالتزام  بعدم دفع اي من المصروفات الزائدة عن سعر التذكرة وعند التعرض للاستغلال، يتم مكالمة المسؤولين على الفور علي ارقام الشكاوي موجودة علي البوابات، كما أن الإكرامية ممنوعة ولو فرض عليك العامل إكرامية لابد من التواصل، عدم إلقاء اكياس الحلويات فى البحر أو علي الرملة، دورات المياه ووحدات تغير الملابس مجانا. 

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