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الجمعة 07 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أمين عام الناتو يؤكد حق أوكرانيا في ضرب أهداف عسكرية "مشروعة" داخل روسيا

ينس ستولتنبرج
ينس ستولتنبرج
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أكد أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج اليوم /الجمعة/ أن أوكرانيا لها "الحق" في ضرب أهداف عسكرية "مشروعة" في روسيا.

وقال ستولتنبرج - في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، في قاعدة عسكرية سويدية بالقرب من العاصمة استوكهولم، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية - إن "لأوكرانيا الحق في الدفاع عن نفسها"؛ مضيفًا أن هذا "الحق في الدفاع عن النفس"؛ يشمل الحق في مهاجمة أهداف عسكرية "مشروعة" داخل الأراضي الروسية.

وكانت الولايات المتحدة قد منحت أوكرانيا الإذن مؤخرًا باستخدام الأسلحة التي زودتها بها واشنطن لضرب أهداف في الأراضي الروسية بالقرب من منطقة "خاركيف" الأوكرانية.
 

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