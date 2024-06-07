رسميًا.. تشيلسي يحسم أول صفقاته في الميركاتو الصيفي

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الجمعة، تعاقده رسميًا مع المدافع توسين أدارابيويو، لتعزيز صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد 2024-2025.

ووقع أدارابيويو، البالغ من العمر 26 عامًا، عقدًا مدته 4 سنوات مع تشيلسي، قادمًا من فولهام في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويعد الإنجليزي أدارابيويو إضافة قوية لخط دفاع تشيلسي، بعدما شارك في 45 مباراة مع فولهام خلال الموسمين الماضيين، وأسهم في احتلال الفريق المركزين العاشر والثالث عشر على التوالي.

تشيلسي يضم أدارابيويو من فولهام

وعبر أدارابيويو عن سعادته الغامرة بالانضمام إلى تشيلسي، قائلًا: «تشيلسي ناد كبير وهذه لحظة رائعة بالنسبة لي، لقد ولدت على بعد ثلاثة أميال من ستامفورد بريدج، وبدأت مسيرتي الاحترافية هنا».

وأضاف: «أنا متحمس للغاية وأتطلع إلى المساعدة في دفع النادي في الاتجاه الذي نريد أن نسير فيه».

وانضم أدارابيويو إلى تشيلسي في صفقة انتقال حر، بعدما انتهى عقده مع فولهام، ليرتدي قميص البلوز لـ4 مواسم مقبلة.

صفقة انتقال توسين أدارابيويو إلى تشيلسي هي الأولى للفريق اللندني في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث يتطلع النادي إلى تعزيز صفوف الفريق؛ استعدادًا للمنافسة على مختلف البطولات في الموسم الجديد.