الموسيقات العسكرية تشارك فى فعاليات المهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية

شاركت إدارة الموسيقات العسكرية فى المهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية فى دورته الحادية عشر والذى إستمرت فعالياته على مدار عدة أيام بمسرح السور الشمالى " بالقاهرة التاريخية " .

وخلال المهرجان قدمت الفرق الموسيقية العسكرية عدد من العروض الفنية والمقطوعات الموسيقية الإبداعية التى تعبر عن التراث الوطنى والحضارى المصرى ، كما نفذت العديد من التشكيلات الحركية والإيقاعية الراقية والتى ظهرت فى لوحة فنية رسمت مدى التناغم والإحترافية فى الأداء .

يأتى ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على إثراء الوعى الثقافى والوطنى من خلال المشاركة فى مختلف المحافل المحلية والدولية بما يعكس الصورة التاريخية للحضارة المصرية وتراثها الفنى العريق .