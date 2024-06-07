مفاجأة في قائمة منتخب إسبانيا النهائية لبطولة يورو 2024

أعلن لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، اليوم الجمعة، قائمة اللاعبين النهائية المستدعاة لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

تقام نهائيات يورو 2024 في ألمانيا، خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

كان دي لا فوينتي، أعلن منذ أسبوعين قائمة منتخب إسبانيا الأولية، التي ضمت 29 لاعبًا، قبل أن يقلصها إلى 26 لاعبًا باستبعاد 3 لاعبين.

وشهدت قائمة المنتخب الإسباني، مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك باستبعاد المدافع باو كوبارسي نجم برشلونة الشاب، الذي تألق خلال الموسم المنصرم مع فريقه وظهر بمستويات رائعة.

واستبعد دي لا فوينتي، كوبارسي؛ بناء على ضمه نجم الفريق الكتالوني لامين يامال، الذي يبلغ من العمر 16 عامًا، وذلك بالاتفاق مع برشلونة على أن يضم مدرب الماتادور أحدهما في بطولة يورو 2024، بجانب خوض ثانيهما أولمبياد باريس 2024 مع منتخب إسبانيا الأولمبي، حيث منعت إدارة البلوجرانا خوض الثنائي البطولتين معًا في الفترة المقبلة، وذلك وفقًا لعدة تقارير صحفية إسبانية.

باو كوبارسي

وتواجد لامين يامال في قائمة منتخب إسبانيا النهائية، لتكون البطولة الكبرى الأولى لنجم برشلونة الشاب.

ويأتي ذلك في ظل استبعاد أليكس جارسيا لاعب جيرونا وماركوس يورينتي لاعب أتليتكو مدريد من القائمة.

ويشارك منتخب إسبانيا في يورو 2024 في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات، كرواتيا، إيطاليا، وألبانيا.

قائمة منتخب إسبانيا النهائية لـ يورو 2024

حراسة المرمى: أوناي سيمون (أتلتيك بلباو) – دافيد رايا (أرسنال) – أليكس ريميرو (ريال سوسيداد).

خط الدفاع: إيمريك لابورت (النصر السعودي) – روبن لو نورماند (ريال سوسيداد) – ناتشو فيرنانديز (ريال مدريد) – داني كارفخال (ريال مدريد) – أليخاندرو جريمالدو (باير ليفركوزن) – خيسوس نافاس (إشبيلية) – داني فيفيان (أتلتيك بلباو) – مارك كوكوريلا (تشيلسي الإنجليزي).

خط الوسط: رودري (مانشستر سيتي الإنجليزي) – مارتن زوبيميندي (ريال سوسيداد) – ميكيل مورينو (ريال سوسيداد) – بيدري جونزاليس (برشلونة) – فيرمن لوبيز (برشلونة) – أليكس باينا (فياريال) – فابيان رويز (باريس سان جيرمان الفرنسي).

وفي الهجوم: ألفارو موراتا (أتليتكو مدريد) – نيكو ويليامز (أتلتيك بلباو) – داني أولمو (لايبزيج الألماني) – ميكيل أويارزابال (ريال سوسيداد) – خوسيلو (ريال مدريد) – فيران توريس (برشلونة) – أيوزي بيريز (ريال بيتيس) – لامين يامال (برشلونة).