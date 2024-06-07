"تعليم المنيا": تعليمات مشددة لرؤساء لجان الثانوية العامة لضبط سير الامتحانات

قال حمدي مصطفي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنه جرى تنفيذ كل توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم فيما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة حيث جرى توجيه رؤساء اللجان والمراقبين بهذه التعليمات.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، اطمأن الوزير على الانتهاء من كافة الاستعدادات النهائية لجميع المديريات التعليمية لامتحانات الثانوية العامة والانتهاء من عقد البروتوكولات مع الجهات المعنية، والتنفيذية، وتجهيز اللجان واتخاذ الإجراءات المشددة لمنع الغش، ومتابعة جاهزية الاستراحات وتوفير الاحتياجات والخدمات اللازمة للمعلمين ومراعاة النواحي الأمنية بها.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، جرى التنبيه والتشديد علي جميع رؤساء اللجان بالمنيا بعدة تعليمات أبرزها السماح بدخول الطلاب للجان بدءًا من الساعة الثامنة والربع صباحا بعد تنفيذ آليات تفتيش الدخول مع التنبيه بعدم التفتيش مرة أخرى أثناء انعقاد اللجان لكن يتم السماح بالمرور بالعصا الإلكترونية بين الصفوف للكشف عن أي أجهزة إلكترونيّة .

وأكد، قد جرى تدريب رؤساء اللجان على آليات دخول الطلاب وإعداد التقارير اليومية بما يحدث في اللجنة لعمل تقرير نهائي من السادة رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل وتقييم أدائهم.

وقال حمدي مصطفي، توافر أعداد كتيبات المفاهيم في اللجان وتطابقها بأعداد الطلاب وضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وعدم إتلافه وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا مؤكدًا أنه لن يتم منح إخلاء طرف لرؤساء اللجان إلا إذا كانت أعداد الكتيبات كاملة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، جرى التشديد على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية “موبايل- سماعات - ساعات سمارت - أجهزة الكترونية” فضلاً عن عدم دخول الملاحظين أيضا بالهاتف المحمول موجها بالتنبيه على الطلاب بأن حيازة الهاتف المحمول جريمة حتى لو كان مغلقا.

واضاف، جرى التنبيه علي رؤساء اللجان بضرورة التأكد من قيام الطالب بتسجيل بياناته على ورقة الإجابة (البابل شيت) (وكراسة إجابة الأسئلة المقالية) وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة ومراجعة الملاحظين والتوقيع عليها بصحة البيانات

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم علي مراجعة كاميرات المراقبة داخل اللجان والتأكد من صيانتها، لرصد أي أعمال غش داخل اللجان ورصد أية مخالفات في حينها وذلك من خلال غرف العمليات؛ لضمان انضباط سير الامتحانات، مشددًا بأنه فى حال حدوث أى مشكلة للكاميرات تقع تحت مسؤلية الملاحظ ورئيس اللجنة.

واختتم حمدي مصطفي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا تصريحاته بتطبيق الضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات في حالة وجود غش وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

ويؤدي 37 ألفا و432 طالبًا وطالبة بشهادة الثانوية العامة امتحاناتهم يوم الاثنين القادم 10 يونيو بمحافظة المنيا حيث تم تخصيص 100 لجنة على مستوى جميع المراكز، يؤدي من خلالها الطلاب امتحانات الثانوية العامة.

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم قد تابع عبر الفيديو كونفرنس جاهزية محافظة المنيا لاستقبال الامتحانات والتنسيق مع جميع الجهات المعنية في هذا الشان مؤكدا ان تقييم جميع وكلاء الوزارات سيتم بناء علي هذه الامتحانات.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا رفع درجة الاستعداد القصوى؛ استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة، بمختلف الإدارات التعليمية بالتنسيق بين كل الجهات والأجهزة المعنية.