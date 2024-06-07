"تشميع صيدليتين وتحرير 17 محضرا".. حملات مكثفة لحماية المستهلك بالأقصر (صور)

شن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الأقصر، برئاسة اللواء محمد فاضل رئيس الفرع، حملات مكثفة منذ بداية شهر يونيو الجاري، شارك بها ممثلو مديرية التموين بمحافظة الأقصر، ومفتشو مديريات الصحة والطب البيطري، وقسم الأغذية وهيئة الدواء والعلاج الحر.

وكان الفرع قد شن حملة مكثفة استهدفهت 19 منشأة، تنوعت ما بين محلات جزارة وسوبر ماركت وأسواق ومطاعم ومحلات ملابس ومحلات تجارة وتوزيع ومخازن وصيدليات، داخل نطاق المحافظة.

ضبط 17 مخالفة بالأسواق والمحلات

وأسفرت الحملة، عن ضبط ١٧ مخالفة بالأسواق والمحلات، تهدف لتطبيق قانون حماية المستهلك، وتم تحرير ١٧ محضرا، حيث تنوعت المخالفات بين منتجات مجهولة المصدر، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وضع لافتات على المخازن، كما تم التحفظ على ٤ اطنان أرز مجهولة المصدر وتحرير المحاضر اللازمة.

ضبط صيدليتين غير مرخصتين

كما تمكن اللواء محمد فاضل رئيس جهاز حماية المستهلك بمحافظة الأقصر، من ضبط صيدلية غير مرخص وتزاول النشاط بمنطقة نجع الطويل بمركز ومدينة الطود، وذلك بعد ورود معلومات لفرع هيئة الدواء المصرية بالأقصر، أنه يوجد مكان يزاول النشاط كصيدلية ويتم فيه تداول الأدوية والمستحضرات الطبية دون الحصول على ترخيص بمزاولة النشاط كمؤسسة صيدلية، وعليه تم التنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالأقصر لتشكيل لجنة.

وبالفحص، تبين أن المكان لشخص يدعى ع.ع.ج. صيدلي مقيم بنجع الطويل بالطود، ولا يوجد أوراق خاصة بالصيدلية، وبعد التوجه الى الصيدلية تبين أنها مفتوحه وتمارس النشاط وبعد التفتيش، تبين أنه يجرى تداول الدواء فيها مخالفة للاحكام المادة 11 والمادة 71 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وأن المكان لا يحتوي على الاشتراطات الصحية المنصوص عليها بالقرارات الوزارية وأن الأدوية الموجودة مخزنة بطريقة تؤثر على صلاحية الدواء مما يشكل خطورة على صحة متعاطي هذه الأدوية كونها أدوية بدون فواتير مطابقة.

وأوصت اللجنة، بإعدام تلك المضبوطات عن طريق محارق مديرية الشئون الصحية، وجرى أخذ التعهد على الصيدلي بعدم فتح الصيدلية مره أخرى، وعدم التصرف فى أي أدوية لحين صدور قرار النيابة العامة، وتم عمل محضر إثبات واقعة.

وفي سياق متصل، تم ضبط صيدلية أخرى غير مرخصة وتزاول النشاط بمنطقة نجع علوان بالعديسات قبلي التابعة لمدينة الطود، وبالفحص تبين أن المكان لشخص يدعى م.ج. غير صيدلي ولا يوجد أوراق خاصه بالصيدلية ورفض إطلاع اللجنة على أوراقه الشخصيه وفر هاربا من الصيدلية، وجرى عمل محضر إثبات واقعة وتعذر عمل جرد لكثرة الأدوية وجرى تشكيل لجنة من هيئة الدواء لعمل الجرد لاحقا وتم تشميع الصيدلية المذكورة.

صيدلية نجع علوان (6)

صيدلية نجع علوان (5)

صيدلية نجع علوان (4)

صيدلية نجع علوان (3)

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صيدلية نجع علوان (8)

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حماية المستهلك (1)

حماية المستهلك (5)

حماية المستهلك (4)

حماية المستهلك (3)