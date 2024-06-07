المنتخب الاوليمبى كامل العدد أمام كوت ديفوار استعدادا لأولمبياد باريس

انهى المنتخب الأوليمبى بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفنى تدريباته فى معسكره المغلق بالقاهرة استعدادا للقاء كوت ديفوار مساء اليوم الجمعة بإستاد القاهرة ضمن برنامج إعداده للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤ .

وشهد تدريب المنتخب الاولمبى الأخير الكابتن محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على المنتخب برفقة احمد أبو هشيمه رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ وذلك لمؤازرة المنتخب وتحفيز اللاعبين فى رحلة الإعداد إلى الأولمبياد.

وحرص الكابتن بركات وابوهشيمه على الاطمئنان من ميكالى على آخر الترتيبات والتجهيزات لمرحلة التحديات القادمة التى تنتظر المنتخب قبل المشاركة فى الأولمبياد .

وكان معسكر المنتخب قد انطلق يوم السبت الماضى وتدرب يوميا على مدار الأيام الماضية ويخوض أول ودية له مع كوت ديفوار يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة وتقام المباراة الساعة التاسعة مساء .

واكتملت صفوف المنتخب الأوليمبى لكرة القدم بانضمام الثلاثى محمد نديم حارس فاركو وعلى زعزع لاعب فيوتشر ومحمد حمدى لاعب انبي إلى التدريبات .

وشهدت مران المنتخب تدريبات قوية وفقرات فنية متنوعة تحت قيادة البرازيلى ميكالى المدير الفنى للمنتخب وتياجو المدرب العام وعادل مصطفى المدرب وليو نياردو مخطط الأحمال.

بينما قاد سيد السويركى مدرب الحراس تدريبات منفردة مع الحراس: حمزة علاء وعلى الجابرى ومحمد سيحا ونديم، وانتهت التدريبات بتقسيمة بين اللاعبين شهدت حماس وجدية وروح عالية من الجميع، شهد التدريب الكابتن محمد بركات عضو المجلس والمشرف على المنتخب برفقة محمود حرب المدير الإداري.

وبعد التدريب أدى اللاعبون برنامجا استشفائيا فى الجيمانيزيوم. معد صلاح عاشور اخصائى التأهيل والعلاج الطبيعى ومحمد عبد الحكيم واحمد شوقى المدلكين، وذلك تحت إشراف د.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبى .

على صعيد آخر؛ وصلت بعثة المنتخب الأوليمبى لكوت ديفوار إلى القاهرة وذلك لمواجهة منتخب مصر الأوليمبى وديا يومى ٧ و١١ يونيو الجارى ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات أولمبياد باريس ٢٠٢٤.

ووصلت البعثة الإيفوارية على دفعتين، وتجدر الإشارة إلى أن منتخب كوت ديفوار الأوليمبى اعتذر عن المشاركة فى دورة طولون بعد علمه أنها تقام لمنتخبات الشباب وترك المشاركة لمنتخب شباب كوت ديفوار الذى فاز فى أولى ودياته على نظيره شباب فرنسا بهدفين نظيفين.

ويلتقى منتخب مصر الأوليمبى مع نظيره كوت ديفوار الجمعة فى تمام الساعة التاسعة مساء فى أولى ودياته بمعسكره المغلق بالقاهرة ويتدرب المنتخب يوميا تحت قيادة مديره الفنى البرازيلى ميكالى.