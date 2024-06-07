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الجمعة 07 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ضمت 32 وزارة.. أبرز معلومات حول حكومة مدبولي 2022 – 2024

الحكومة
الحكومة
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عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا يستعرض أبرز المعلومات حول حكومة الدكتور مصطفى مدبولي خلال الفترة من 2022 – 2024.

فالحكومة الحالية برئاسة مصطفى مدبولي، ضمت 32 وزارة حكومية، الوزارات مقسمة إلى 29 وزارة تخصصية و3 وزارات سيادية، ضمت 12 نائبًا للوزراء بنسبة 36.4%.

وضمت 8 وزراء ذوي خبرات دولية وإقليمية بنسبة 25%، ضمت 24 وزيرًا ذا خبرات محلية بنسبة 75%، بلغ عدد الوزراء المدنيين 26 وزيرًا.

ضمت الحكومة الحالية برئاسة مصطفى مدبولي  7 وزراء عسكريين بنسبة 22%، ضمت 6 وزيرات بنسبة 19%، و بلغ متوسط أعمار الوزراء 64 عامًا

إكسترا نيوز ابرز المعلومات الدكتور مصطفى مدبولي الوزارات