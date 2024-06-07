ضمت 32 وزارة.. أبرز معلومات حول حكومة مدبولي 2022 – 2024

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا يستعرض أبرز المعلومات حول حكومة الدكتور مصطفى مدبولي خلال الفترة من 2022 – 2024.

فالحكومة الحالية برئاسة مصطفى مدبولي، ضمت 32 وزارة حكومية، الوزارات مقسمة إلى 29 وزارة تخصصية و3 وزارات سيادية، ضمت 12 نائبًا للوزراء بنسبة 36.4%.

وضمت 8 وزراء ذوي خبرات دولية وإقليمية بنسبة 25%، ضمت 24 وزيرًا ذا خبرات محلية بنسبة 75%، بلغ عدد الوزراء المدنيين 26 وزيرًا.

ضمت الحكومة الحالية برئاسة مصطفى مدبولي 7 وزراء عسكريين بنسبة 22%، ضمت 6 وزيرات بنسبة 19%، و بلغ متوسط أعمار الوزراء 64 عامًا