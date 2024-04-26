الاثنين والثلاثاء.. جامعة الفيوم تعقد الملتقي التوظيفي الأول للخريجين

تعقد جامعة الفيوم الملتقي التوظيفي الاول للخريجين في الفترة من 29 الي 30 أبريل الحالى، تحت رعاية وزارة التعليم العالي ووزارة العمل ومحافظة وجامعة الفيوم، بمشاركة 36 شركة من شركات القطاع الخاص.

ومن المتوقع أن يشهد ملتقي التوظيف الاول للخريجين بجامعة الفيوم إقبالا كبير بين الطلاب وحضور كثيف من وسائل الإعلام المصرية.

ويعقد على هامش الملتقى معرض لمنتحات طلاب كليات جامعة الفيوم، ينظمه مركز متابعة الخريجين لترسيخ ثقافة العمل الحر وتشجيع الطلاب على تبني مشروعات ريادة الاعمال.

ويهدف ملتقي التوظيف إلى المساهمة في حصول الخريجين علي فرص عمل مميزة لهم وسد الفجوه بين التعليم وسوق العمل.

يقام الملتقى تحت رعاية الدكتور ايمن محمد عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى وحسن محمد وزير العمل والدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم والدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس جامعة الفيوم.

ويشرف على الملتقى الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم والدكتور عاصم فؤاد العيسوى نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .