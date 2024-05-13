ندوة حول الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية بجامعة طيبة التكنولوجية

نظمت جامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، اليوم الاثنين، ندوة طلابية بعنوان "الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية"، للإجابة عن الاستفسارات والتساؤلات لدى طلاب الجامعة بشأن الصراع الدائر في فلسطين.

حضر الندوة، الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري وحشد كبير من الطلاب والطالبات.

بدأت الندوة بالسلام الجمهوري، تلاه كلمة للدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، أكد فيها على أهمية تلك الندوة في توضيح الموقف المصري الداعم منذ البداية تجاه القضية الفلسطينية لشباب الجامعة، في وقت حرج تتعرض فيه مصر لضغوط دولية، بسبب رفض تصفية القضية الفلسطينية عبر قبول التهجير، خاصة أن فئة الشباب تتعرض بشكل يومي لحرب نفسية وشائعات تملأ فضاءات وسائل التواصل الاجتماعي.

من جانبه، تحدث المقدم محمد جمال، مدير الاتصال العسكري بجامعة الأقصر، عن الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية منذ قيام دولة إسرائيل، وحتى الآن وكمية الضغوط الدولية التي جرى ممارستها على مصر للقبول بتهجير الفلسطينيين في سيناء وتصفية القضية الفلسطينية، ثم عرض فيديو وثائقي عن تاريخ الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية.

كما أجاب مدير الاتصال العسكري عن بعض الأسئلة والاستفسارات التي تدور في أذهان الشباب، مثل أسباب إغلاق الأنفاق مع الجانب الفلسطيني، وهل تتعارض اتفاقية السلام مع الأحداث الجارية في رفح الفلسطينية في تلك الفترة، وأسباب تدشين اتحاد قبائل سيناء واتحاد القبائل العربية، وأسباب تأخر لجوء مصر للمحكمة الدولية، والموقف المصري من أحداث 7 أكتوبر، ورد على كل منها باستفاضة، ثم تلقى بعض الأسئلة والاستفسارات من الطلاب وأجاب عنها.

الندوة (3)

الندوة (1)