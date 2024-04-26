مصرع طفل سقط في مصرف زراعي بالفيوم

لقي طفل يدعى" يوسف رمضان شعبان " 7 سنوات مصرعه عقب سقوطه فيه مصرف زراعي أثناء لهو الطفل، بقرية اللاهون التابعة لمركز الفيوم بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة.



تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم بلاغ من مأمور مركز شرطة الفيوم يفيد بتلقيه بلاغ من شرطة النجدة بورود بلاغ من الاهالي بسقوط طفل بمصرف زراعي بقرية اللاهون بدائرة المركز وتحركت قوة أمنية برفقة سيارات الإسعاف لموقع البلاغ، والتي تمكنت من انتشال جثمانه ونقله لمستشفى الفيوم العام لإستكمال الإجراءات اللازمة.



وحسب رواية شهود عيان فإن طفلا يدعى"يوسف شعبان رمضان يحيى عيسي " 7 سنوات قد لقي مصرعه إثر سقوطه بشكل مفاجئ داخل مصرف زراعي المتواجدة بالقرية، مؤكدين أنهم حاولوا إنقاذه غير أنه لقي مصرعه في الحال.

وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم للواقعة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تم إيداع الجثمان داخل مشرحة مستشفى الفيوم العام لحين الانتهاء من الإجراءات واستخراج تصريح الدفن.