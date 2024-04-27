صور.. مياه الفيوم تنفذ حملات طرق أبواب بقرى مشروعات توسعات الصرف الصحي

نفذ فريق المكون المجتمعى بشركة مياه الشرب بالفيوم، حملات لطرق أبواب بقرى قصر رشوان وابوشنب وبنى صالح والبيضا والياس ومنشأة طنطاوى والسعيدية وطحاوى وهويدى.

جاء ذلك ضمن برنامج توسعات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم الممول من البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD والبنك الاوروبي للاستثمار EIB ومرفق الاستثمار في الجوار التابع للاتحاد الاوروبي NIF، وذلك بناء على تعليمات وتوجيهات المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم.

وأكد "النجار" أن الهدف من تنفيذ مثل هذه الحملات هى تعريف المواطنين بهذه القرى بموعد بدء الحفر والتعاون الفعال والبناء مع الشركات المنفذة وإزالة أى معوقات تعوق اعمال التنفيذ والابتعاد عن أماكن الحفر والتواجد بجوارها خاصة الأطفال حفاظا على حياتهم من الخطر بجانب المشاركة الإيجابية من جانب الأهالى فى التواصل المباشر مع القائمين على التنفيذ وتعريفهم بطرق وآليات الشكاوى فى حالة حدوث أي مشكلة تتعلق بالحفر والتى تتمثل فى رد وإعادة الشيء لأصله وذلك من خلال المقابلات الشخصية مع المواطنين ولصق بوسترات بالأماكن العامة والشوارع الرئيسية ودور العبادة حتى تكون هذه الأسماء وأرقام التليفونات متاحه للجميع فى حالة وجود أي أسئلة او استفسارات تتعلق بأعمال التنفيذ.

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