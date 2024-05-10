تعرف علي تشكيل سيراميكا أمام الطلائع فى الدوري

أعلن أيمن الرمادي المدير الفني لسيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الـ 22 من مسابقة الدوري الذي تنطلق بعد قليل.

وجاء التشكيل ا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: أحمد هاني - أحمد بيكهام - رجب نبيل - عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: محمد عادل - صديق ايجولا - أحمد القندوسي - محمد توني - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

ويجلس على مقاعد البدلاء: علي الجابري - خالد صبحي - محمد أبو العلا - محمد إبراهيم- إبراهيم محمد - أحمد القرموطي - چون إيبوكا - صومايل أمادي - مروان عثمان.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة من 19 مباراة، وهو نفس رصيد النقاط وعدد المباريات لطلائع الجيش ولكن يتقدم سيراميكا بفارق الأهداف.