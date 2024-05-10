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الجمعة 10 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تعرف علي تشكيل سيراميكا أمام الطلائع فى الدوري

فريق سيراميكا
فريق سيراميكا
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أعلن أيمن الرمادي المدير الفني لسيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الـ 22 من مسابقة الدوري الذي تنطلق بعد قليل.

وجاء التشكيل ا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: أحمد هاني - أحمد بيكهام - رجب نبيل - عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: محمد عادل - صديق ايجولا - أحمد القندوسي - محمد توني - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

ويجلس على مقاعد البدلاء: علي الجابري - خالد صبحي - محمد أبو العلا - محمد إبراهيم- إبراهيم محمد - أحمد القرموطي - چون إيبوكا - صومايل أمادي - مروان عثمان.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة من 19 مباراة، وهو نفس رصيد النقاط وعدد المباريات لطلائع الجيش ولكن يتقدم سيراميكا بفارق الأهداف.

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