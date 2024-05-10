ads
الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

محمد الباز: مصر انتقلت من الحديث مع إسرائيل إلى من بيده القرار الحقيقى

الكاتب الصحفي محمد
الكاتب الصحفي محمد الباز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

علق الدكتور محمد الباز، الكاتب الصحفي، على ما نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، بأن المسئولين المصريين أبلغوا مدير المخابرات الأمريكية الذي كان في مصر بضرورة ضغط الولايات المتحدة جديًا على إسرائيل لدفعها إلى إنهاء عمليتها في رفح والعودة إلى المفاوضات بجدية وإلا سيعملون على إلغاء اتفاقية "كامب ديفيد".

وقال محمد الباز، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن مصر انتقلت من الحديث مع إسرائيل إلى الراعي الأمريكي الذي يمد إسرائيل بالسلاح ويحميها، طالما أن إسرائيل ماضية في غيها لتحقيق هدفها، فمصر تنقل الموضوع إلى من بيده القرار الحقيقي، وتطالبه بضغوط جدية.

ولفت إلى أن مصر وضعت الولايات المتحدة الأمريكية أمام مسئولياتها أمام العالم، مردفًا: "إن كان بيدهم أن يتوقف هذا كله، فلماذا لا يفعلون ذلك؟".

ولفت إلى أن هناك اتجاهًا في إسرائيل يرى أن هجوم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وآخرين على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن يمثل شكلًا من الجحود، لأنهم يعرفون أن الولايات المتحدة ولية نعمتهم وهي من تساعد في بقاء إسرائيل، وعندما ترد إسرائيل بهذا الشكل الفج، فهو نكران جميل وجحود.

إسرائيل اتفاقية كامب ديفيد المخابرات الأمريكية بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مداخلة هاتفية محمد الباز