جلوب سوكر.. صراع ناري على جائزة أفضل ناد في أوروبا

أعلنت مؤسسة جلوب سوكر، بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي، اليوم الجمعة، قائمة الأندية المرشحة لحصد جائزة أفضل ناد في أوروبا في عام 2024.

ويتنافس 15 ناديًا على جائزة أفضل ناد في أوروبا في عام 2024، المقدمة من جلوب سوكر، التي فتحت باب التصويت أمام الجمهور لاختيار النادي الأفضل، وذلك حتى موعد أقصاه 15 مايو الجاري، عبر موقعها الإلكتروني.

وتكشف جلوب سوكر عن الفائز بجائزة أفضل ناد في أوروبا لعام 2024، خلال حفل جوائز جلوب سوكر للأفضل، الذي سيقام يوم الثلاثاء الموافق 28 مايو الجاري.

وشهدت قائمة المرشحين، تواجد 3 أندية من الدوري الإسباني، هم: ريال مدريد، برشلونة، وجيرونا، بجانب ثلاثي الدوري الإنجليزي: ليفربول، مانشستر سيتي، وأرسنال.

قائمة المرشحين لجائزة أفضل ناد في أوروبا من جلوب سوكر

ريال مدريد الإسباني

برشلونة الإسباني

جيرونا الإسباني

ليفربول الإنجليزي

أرسنال الإنجليزي

مانشستر سيتي الإنجليزي

أتالانتا الإيطالي

إنتر ميلان الإيطالي

بوروسيا دورتموند الألماني

بايرن ميونخ الألماني

باير ليفركوزن الألماني

باريس سان جيرمان الفرنسي

بريست الفرنسي

موناكو الفرنسي

سبورتنج لشبونة البرتغالي.