الأربعاء.. "القومي للمسرح والموسيقى" يكرم اسم الموسيقار الراحل عمار الشريعي

ينظم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، حفلا موسيقيا غنائيا لتكريم اسم الموسيقار الراحل عمار الشريعي، بحضور رموز ونجوم الموسيقى المصرية، وذلك في الثامنة من مساء الأربعاء المقبل، الموافق ٢٩ مايو الجاري، بالمسرح القومي في العتبة.

يتضمن برنامج الحفل الذي يحييه فرقة "أعز الناس" بقيادة المايسترو د. ماجد سرور، بمشاركة الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، روائع ألحان الموسيقار الراحل عمار الشريعي.

ويختتم الحفل بإهداء أسرة الموسيقار الراحل عمار الشريعي؛ درع تذكاري وشهادة تقدير لرحلة العطاء الفنية للراحل عمار الشريعي.

يأتي الحفل برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال.

