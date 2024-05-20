مركز المناخ يقدم توصيات للمزارعين لحماية المحاصيل خلال الموجة الحارة

أكد الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أن الزراعات الصيفية تتعرض لكثير من المشاكل والتحديات بسبب تعرضها للموجات الحارة أو شديدة الحرارة وتزيد المشاكل لو كانت هذه المحاصيل فى مراحل حرجة من عمر النبات كمرحلة ما بعد الانبات او الشتل ومرحلة التزهير ومرحلة الإخصاب وبداية العقد.

وأوضح فهيم، أنه اثناء فترات التقلبات المناخية وزيادة درجات الحرارة تقوم كثير من النباتات بوظائفها الحيوية في الساعات الصباح الباكر ، ويستغل ذلك فى اجراء كل العمليات الزراعية الضروية فى هذا التوقيت من رش وتسميد وري .

وأكد فهيم، أنه لا يفضل الري اثناء فترة الظهيرة تحت اى سبب لان لها علاقة بميكانيكية الامتصاص السلبي وعدم استيعاب النبات او الشجرة للامتصاص وتراكم المياه تحت الجذور مع ارتفاع درجة حرارتها وتأثيراتها على الشعيرات الجذرية ( مع استثناء المناطق اللى بتستخدم الطاقة الشمسية في الري مع اتخاذ إجراءات احترازية إضافية) .

كما لا يفضل الرش باي مبيدات حشرية او فطرية لان النبات والشجرة مش هيستوعبها ولا هتفاعل معاها اثناء ارتفاع الحرارة - ده غير انها ممكن تسبب اضرار بسبب تغير خواصها وخاصة لو فيه خلط، كما تزيد الخطورة في مرحلة النمو فى فترة حساسة مثل التزهير وبداية العقد .

وذكر فهيم بعض التوصيات للمزارعين للحفاظ على المحاصيل في درجة الحرارة المرتفعة ، تمثلت في:

1- ممنوع تماماً لكل المحاصيل التعفير بالكبريت الزراعي على كل الزراعات، أو رش أي مبيدات جهازية، او رش اى زيوت معدنية أو نحاسيات خلال هذه الفترة تماماً .

2 - تأجيل زراعة او شتل محاصيل العروة الصيفية والخضر والفاكهة حتى انتهاء الموجة تماماً .

3 - القمح : التوقف عن ضم او دراس القمح يومي الخميس والجمعة في معظم المناطق.

4 - البصل : عدم استخدام اى شكل من اشكال الخمائر خلال هذه الفترة بغرض التحجيم مع عدم زيادة كمية مياه الري في الريات الاخيرة.

5 - البنجر المتأخر : عدم زيادة كمية الري في الاواخر ومحدش يصرف في البوتاسيوم للبنجر اكبر من ١٤٠ يوم زيادة عن اللزوم .

6 - البطاطس الصيفية : ممنوع استخدام منظمات النمو أو مشتقات الخميرة في التحجيم لانه مع الحرارة العالية هيعمل مشاكل في التخزين وكمان لا يفضل ترك البطاطس بعد التقليع فترة طويلة في مواجهة الشمس خاصة فترة الظهيرة ..

7- الفراولة: ممنوع الرش بالاحماض الامينية تماماً وممنوع زيادة كمية الري عن اللازم لان الرطوبة هترتفع حول النباتات وتزيد وتيرة اعفان الجذور والامراض المحبة للرطوبة .

8 - الفلفل والباذنجان والفاصوليا الصيفي المتأخرة : عدم زيادة كمية الأزوت والاقلال من استخدام اى احماض امينية خاصة الهيومات .

9 - اليانسون والكسبرة والشمر والكراوية : عدم استخدام محفزات النمو بكثافة فى الزراعات المتأخرة لانها ستزيد من وتيرة الامراض الصيفية والاكاروسات.

10 - المانجو والعنب : التوقف عن رش أي احماض امينية او سيتوكينينات والاكتفاء برش مركبات البوتاسيوم خاصة البوتاسيوم فوسفيت وسليكات البوتاسيوم

11 - الزيتون

التحذير: التوقف عن التسميد الأزوتي بكل صوره أو الاكتفاء بنترات الكالسيوم فقط أو حامض النيتريك في التربة الكلسية.

التوصية: ضبط عمليات الري قدر الإمكان على ان يكون الري في أول الليل مع إضافة الفولفيك مع الري والإستعداد بمركبات الكالسيوم /بورون أو البورون / الموليبدنيوم مع اكتمال التزهير.

12 - الصوب االزراعية (والخضر التى كانت تحت الانفاق) : التوقف عن استخدام الازوت بكل صورة عدا صورة نترات الكالسيوم والري يكون على شيفتات (كميات قليلة على فترات متقاربة)، و العمل على عدم زيادة الرطوبة النسبية داخل الصوب قدر الإمكان.

13 : الانتاج الحيواني والسمكي

** مزارع المواشي: محدش يزود من التغذية علي اعلاف خشنة اليومين دول وتجديد مياه الشرب باستمرار .

** مزارع الأمهات السمكية: عدم التأخير في تغيير المياه مع أهمية تكثيف حمامات المضادات الحيوية.