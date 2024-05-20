انتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب حريق شركة طنطا للزيوت بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق في محافظة القليوبية، بانتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب حريق نشب في شركة طنطا للزيوت بالقليوبية، والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وخسائره، وجرى الدفع بـ سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد إلى المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية.

بلاغ للأجهزة الأمنية

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في شركة طنطا للزيوت بالقليوبية.

مشكلة في فلتر الزيت

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين وجود مشكلة في فلتر الزيت الخاص بالشركة بسبب حرارة الجو وجرى السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد المناطق إلى المجاورة له دون خسائر بشرية، وتولت الجهات المعنية التحقيق في الواقعة.

في وقت سابق نشب حريق، في عقار مكون من 5 طوابق، في شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، باندلاع حريق في منزل مكون من 5 طوابق بعزبة مراد، بشبرا الخيمة.

على الفور انتقلت قوات الحماية بالقليوبية، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق، وكلفت أجهزة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وبيان أسبابها وملابساتها.