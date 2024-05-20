بالصور.. كواليس فيلم "تاني تانى" قبل عرضه

انتهى صناع فيلم "تاني تاني" من تصوير كل المشاهد المتبقية لهم، ويدور الفيلم حدوتة كوميدية مختلفة بتوليفة من النجوم الذين يظهرون بأدوار مختلفة ومغايرة تماماُ عن التي اعتاد الجمهور على مشاهدتهم فيها.

وعن طبيعة دور النجمة غادة عبدالرازق تجسد شخصية "هدي" حيث تظهر غادة عبد الرازق بشخصية "هدى" موظفة بنك وهى أرملة ولها إبنة، أما أحمد آدم فيجسد دور زكى (زيكو) وهو أرمل ويعمل في البورصة، فيما يلعب بيومى فؤاد شخصية لبيب (بيبو) الذى يعمل رجل أعمال ويعود إلى مصر بعد انفصاله عن زوجته الأمريكية.

ويشارك فيلم فيلم "تاني تاني" أيضاً محمود حافظ خلال أحداث الفيلم بدور عادل وهو شقيق هدي (غادة عبد الرازق) الذى يدخل في صراعات كوميدية مع زيكو وبيو، فيما تجسد ثراء جبيل شخصية هدير ابنتها المخطوبة، وتشهد أحداث الفيلم العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية بين هذه الشخصيات

فيلم "تانى تانى" ينطلق في دور العرض بعد غد الموافق يوم الأربعاء بطولة غادة عبد الرازق، أحمد آدم، بيومى فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف محمد نبوى وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل.

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