قصواء الخلالي: النظام الإيراني تحكمه ولاية الفقيه وفق منظومة سياسية صارمة

قالت الإعلامية قصواء الخلالي إن رحيل الرئيس الإيراني ووزير خارجيته، مصاب جلل، منوهة أنهم كانا منفتحين في العلاقات مع جميع الدول.

وأردفت الخلالي خلال تقديمها برنامج في المساء مع قصواء، المذاع على فضائية سي بي سي، أن العالم الان في حالة تساؤلات، مشيرة إلى النظام الإيراني تحكمه ولاية الفقيه وفق منظومة سياسية صارمة.

ونوهت انه اصبح هناك مسار جديد الان، ومن الممكن أن يرأس البلاد النائب الأول محمد مخبر لمدة 50 يوم لحين إجراء الانتخابات، موضحة أن المادة 131 من الدستور تنظم انتقال السلطة حال وفاة الرئيس.

وأشارت الخلالي إلى ان إبراهيم رئيسي لم يكن مجرد رئيس للجمهورية، ولكنه كان المرشح الأبرز لخلافة المرشد الحالي، وبالتالي يوجد ضبابية الآن في خلافة المرشد علي.

وتابعت ان ايران كان لها دور كبير في الصراع بالمنطقة، ونفي الكيان الصهيوني علاقته بحادث سقوط مروحية الرئيس الإيراني يثير تساؤلات وعلامات استفهام.

