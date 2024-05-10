كلوب يغيب عن قائمة المرشحين لأفضل مدرب من جلوب سوكر

أعلنت مؤسسة جلوب سوكر بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي، اليوم الجمعة، قائمة المدربين المرشحين لجائزة أفضل مدرب في أوروبا لعام 2024.

وشهدت قائمة المرشحين لحصد جائزة أفضل مدرب في أوروبا المقدمة من جلوب سوكر، تواجد 15 مدربًا من نخبة مدربي القارة العجوز، الذين تألقوا خلال الموسم الكروي 2023-2024.

وشهدت القائمة، تواجد الإسباني تشابي ألونسو المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني، الذي قاد فريقه لتحقيق إنجاز تاريخي بالفوز بلقب الدوري الألماني للمرة الأولى، بالإضافة إلى التأهل لنهائي بطولة الدوري الأوروبي.

ويتواجد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني، بعدما حقق لقب الدوري الإسباني مع الملكي، كما قاد الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الـ18 في تاريخ النادي.

ويعد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، هو حامل لقب جائزة أفضل مدرب في أوروبا لعام 2023 من جلوب سوكر.

غياب كلوب

ويعتبر الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أبرز الغائبين عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في أوروبا من جلوب سوكر.

سيتم الكشف عن الفائز بجائزة أفضل مدرب في أوروبا لعام 2024، خلال حفل جوائز جلوب سوكر الذي سيقام يوم الثلاثاء الموافق 28 مايو الجاري.

قائمة المرشحين لحصد جائزة أفضل مدرب من جلوب سوكر

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

تشابي ألونسو - باير ليفركوزن

بيب جوارديولا - مانشستر سيتي

مايكل أرتيتا - أرسنال

تشافي هيرنانديز - برشلونة

توماس توخيل - بايرن ميونخ

إيدين تيرزيتش - بوروسيا دورتموند

روبن أموريم - سبورتنج لشبونة

أوناي إيمري - أستون فيلا

لويس إنريكي - باريس سان جيرمان

سيميوني إنزاجي - إنتر ميلان

جيان بييرو جاسبريني - أتالانتا

سيباستيان هونيس - شتوتجارت

ميشيل - جيرونا

تياجو موتا - بولونيا.