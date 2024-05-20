بعد شكاوى طلاب الإعدادية.. وكيل تعليم الأقصر يوجه بمراعاتهم في التصحيح

أعلن الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، مساء اليوم الاثنين، أنه جرى تكليف الموجه العام بمراجعة امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية، وذلك بعد ورود شكاوى عديدة من الطلاب حول صعوبة الامتحانات.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أنه ورد عدد من الشكاوى بخصوص امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية إلى غرفة عمليات المديرية، وبناءاً على تم تكليف الموجه العام لمادة الهندسة، بضرورة لتحقق من درجات الطلاب من خلال العينة العشوائية، مؤكداً أنه لن يُظلَم طالب أو يُبخَس حقه.

وكان طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي بالأقصر، قد عبروا عن استيائهم من صعوبة امتحان الهندسة والتى جاءت فى مستوى الطالب المتميز ولم تراعى الفروق الفردية بحسب وصفهم، بالإضافة إلى طول الامتحان، موضحين أن هناك سؤالًا كاملًا غير موجود بالمنهج، مشيرين إلى أن وقت الامتحان ساعتين غير كاف تمامًا بسبب صعوبة الأسئلة، كما طالبوا بمراعاتهم فى عملية التصحيح ورصد الدرجات لتعويض صعوبة الامتحان.

وقالت إحدى الطالبات: "إن الامتحان يحتاج لمستويات عليا، وسؤال البرهان الأخير في الورقة الثانية من امتحان الهندسة صعب جدًا ويحتاج الامتحان لوقت إضافي، وحتى الدقائق الأخيرة من الوقت أغلب الطالبات لم تكن انتهين من إجابة الامتحان الذي كان يحتاج لوقت أطول، بالإضافة إلى أن سؤال البعد الأخير لم يكن بالمنهج هذا العام أساسًا، ودرسناه في العام الماضي".

فيما قال أحد المدرسين ، "أن الامتحان فعلا صعب وحاجة ماحصلتش، الامتحان احتوى على نقطتين من خارج المنهج وخاصة سؤال البعد".

شكاوى من صعوبة الكيمياء

وفي نفس السياق، شكا عدد كبير من طلاب الصف الأول الثانوى العام، من صعوبة امتحان مادة الكيمياء، مؤكدين أن الأسئلة صعبة وفى مستوى مدرس المادة وليس الطالب، كما دخل بعض الطلاب فى حالة من البكاء بسبب صعوبة الامتحان، موضحين أن الأسئلة جميعها غير مباشرة، كما طالبوا بمراعاتهم فى عملية التصحيح ورصد الدرجات لتعويض صعوبة الامتحان.

وأدى طلاب الصف الأول الثانوى بالأقصر اليوم الإثنين، امتحان مادة الكيمياء إلكترونيا بنسبة 85% من الأسئلة لجميع الطلاب الذين تسلموا التابلت ومدارسهم متصلة بالإنترنت و15% ورقيا، أما الطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت فتعقد امتحانات ورقية بنسبة 100% سواء اختيارى أول مقالى.

جدير بالذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية بالأقصر والبالغ عددهم 16807 يؤدون امتحاناتهم من خلال 108 لجان امتحانية على مستوى مراكز المحافظة.

ويستعد 1.6 مليون طالب وطالبة في الصف الثالث الإعدادي علي مستوي محافظات الجمهورية لامتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2024، والتي ستبدأ اليوم السبت 18 مايو 2024 وتستمر حتى يوم الخميس 23 مايو 2024.

جدول الامتحانات:

السبت 18 مايو: اللغة العربية والخط.

الأحد 19 مايو: الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الإثنين 20 مايو: الهندسة.

الثلاثاء 21 مايو: اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.

الأربعاء 22 مايو: العلوم، والتربية الفنية.

الخميس 23 مايو: الدراسات الاجتماعية، و"التربية الرياضية خاص بمدرسة السعيدية".وفي السياق ذاته اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع الإجراءات اللازمة لتأمين سير الامتحانات بشكل منتظم ونزيه، حيث تم تشكيل غرف عمليات بمركز كل مديرية لمتابعة سير الامتحانات، وتلقي أي بلاغات، والتواصل مع غرف العمليات بوزارة التربية والتعليم.

ويؤدي 1.6 مليون طالب وطالبة في الصف الثالث الإعدادي علي مستوي محافظات الجمهورية لامتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2024، والتي بدأت أمس السبت 18 مايو 2024 وتستمر حتى يوم الخميس 23 مايو 2024.

وفي السياق ذاته اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع الإجراءات اللازمة لتأمين سير الامتحانات بشكل منتظم ونزيه، حيث تم تشكيل غرف عمليات بمركز كل مديرية لمتابعة سير الامتحانات، وتلقي أي بلاغات، والتواصل مع غرف العمليات بوزارة التربية والتعليم، كما تم تكليف لجان متابعة من الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية، والإدارة العامة للتنسيق الأمني بوزارة الداخلية، لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بجميع المدارس، كما تم تخصيص غرف عمليات بوزارة الصحة لمتابعة أي حالات صحية طارئة قد تتعرض لها الطلاب أو أعضاء لجان الامتحانات.

ومن جهتها وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التعليمات للطلاب بضرورة مراجعة المناهج الدراسية جيداً، والحصول على قسط كافٍ من الراحة، وتناول وجبة إفطار صحية، والوصول إلى لجان الامتحانات مبكراً، كما وجهت التعليمات لأولياء الأمور بضرورة تهيئة المناخ المناسب للطلاب للمذاكرة، وتقديم الدعم النفسي لهم، وتجنب التوتر والقلق.