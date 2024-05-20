وزير الدفاع الأمريكي: الدفاع الجوي لسماء أوكرانيا يشكل أولوية رئيسية

أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن الدفاع الجوي لسماء أوكرانيا يشكل أولوية رئيسية في جدول أعمال التعاون الدفاعي.

وخلال افتتاح أعمال مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية الـ22، أشار أوستن إلى أنه سيعزز الجهود لحث جميع الحلفاء على تقديم الدعم اللازم لأوكرانيا، خاصة في مجالات الدفاع الجوي التي تعاني من حاجة ماسة.

وأكد الوزير الأمريكي أن المساعدات الأمنية التي تقدمها الولايات المتحدة تشمل توريد قذائف مدفعية عيار 155 ملم وذخائر لأنظمة هايمرز، إلى جانب تعزيز قدرات الدفاع الجوي ونظم مكافحة الدروع.

وأضاف أن الإعلان الأخير من الرئيس جو بايدن بتخصيص حزمة إضافية بقيمة 400 مليون دولار ستساهم في تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا، وخاصة في حماية مدينة خاركيف والمناطق الحدودية الأخرى من التهديدات الروسية المتزايدة.