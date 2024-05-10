بيلينجهام أبرزهم.. جلوب سوكر تعلن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب

أعلنت مؤسسة جلوب سوكر بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي، اليوم الجمعة، عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب في أوروبا في عام 2024.

وفتحت مؤسسة جلوب سوكر باب التصويت أمام الجمهور لاختيار أفضل لاعب شاب في أوروبا، وذلك حتى موعد أقصاه 15 مايو الجاري، عبر موقعها الإلكتروني.

وتكشف جلوب سوكر عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2024، خلال حفل جوائز جلوب سوكر للأفضل، الذي سيقام يوم الثلاثاء الموافق 28 مايو الجاري.

وشهدت قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب، تواجد 15 لاعبًا، على رأسهم نجم ريال مدريد، جود بيلينجهام، الذي حصل مع الملكي على بطولة الدوري الإسباني، بالإضافة إلى التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند فريقه القديم.

كما شهدت القائمة، تواجد جمال موسيالا نجم بايرن ميونخ الألماني، الذي قاد البافاري لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

قائمة المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب شاب من جلوب سوكر

جود بيلينجهام - ريال مدريد

إدواردو كامافينجا - ريال مدريد

باو كوبارسي - برشلونة

ريكو لويس - مانشستر سيتي

إيفان فيرجسون - برايتون

فيرمين لوبيز - برشلونة

كوبي ماينو - مانشستر يونايتد

جمال موسيالا - بايرن ميونخ

جواو نيفيز - بنفيكا

كول بالمر - تشيلسي

تشافي سيمونز - لايبزيج

ماتياس تيل - بايرن ميونخ

فلوريان فيرتز - باير ليفركوزن

لامين يامال - برشلونة

وارن زائير إيمري - باريس سان جيرمان.