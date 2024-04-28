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الأحد 28 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

إصابة 3 في حادث انقلاب دراجة بخارية بالفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أصيب 3 أشخاص في حادث إنقلاب دراجة بخارية، بطريق سنهور/ بحيرة قارون، امام قرية السعدية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت الحقيق .

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب دراجة بخارية، بطريق قرية سنهور ووجود مصابين، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين أن الحادث وقع بطريق سنهور/ بحيرة قارون امام قرية السعدية وأسفر عن إصابة 3 أشخاص وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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