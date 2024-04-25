"أمن الفيوم" ينجح في القبض على المتهمين بإشعال النيران في فتاة بقرية كحك بحري

تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم، من ضبط 4 متهمين بإشعال النيران في فتاة بعد سكب البنزين عليها بقرية كحك بحري التابعة لمركز الشواشنة في محافظة الفيوم.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من شرطة النجدة، بقيام 4 اشخاص، بقرية كحك بحري، التابعة لمركز الشواشنة، بمحافظة الفيوم، بإضرام النيران في فتاة تدعى"جهاد شعبان عبد الرحمن " 16 سنة، داخل محل لبيع الدواجن بقرية كحك بحري، بعد سكب البنزين عليها، ثم إشعال النيران فيها، ما أسفر عن إصابتها بحروق خطيرة ووفاتها قبل وصول المستشفى.

على الفور تم انتقل ضباط مباحث مركز شرطة الشواشنة إلى مكان الواقعة، وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء قيام الفتاة بعملها داخل محل دواجن الخاص بوالدها، قام اربع اشخاص بسكب البنزين عليها وإضرام النيران فيها انتقامًا من أسرتها إثر خلافات سابقة بين العائلتين وتمكنت مباحث مركز الشواشنة من إلقاء القبض على المتهمين الأربعة.

تم نقل الضحية إلى مستشفى الفيوم العام ومنها إلى إلى مستشفى الحروق بالقاهرة، في محاولة لإسعافها إلا أنها لفظت أنفاسها منذ قليل.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي صرحت بتسليم جثمان الفتاة لأسرتها فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن لدفنه في مقابر أسرته، كما أمرت جهات التحقيق بسرعه ضبط المتهمين مرتكبي الواقعه.