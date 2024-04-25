بسبب الإهمال.. مصرع طفل داخل حمام سباحة بالفيوم





واقعة مأساوية شهدتها محافظة الفيوم، حينما لقى طفل ، يدعي " محمد قرني ربيع "11 سنه مصرعه متأثرا بإصابته نتيجه التعرض للغرقً في حمام سباحة داخل أحد الأندية بمركز إطسا ، بسبب الإهمال، وعدم وجود مشرفي حمام السباحة بالنادي، أثناء لهو الطفل ، وتم نقل الطفل إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم، لكنه توفى في المستشفى بعد اربعه ايام من المعاناة.

من جانبه قال سيد ربيع عم الطفل، تعرض نجل شقيقه للغرق بحمام سباحة خاص بأحدى الأندية، بمركز إطسا نتيجه الإهمال واتهم إدارة النادي بانهم المتسبب فى مصرع نجل شقيقه.



واضاف عم الطفل " محمد " مكث داخل حمام السباحه ما يقرب من 70 دقيقه، وبعدها تم نقله إلى المستشفى.

وأختتم ان احد النوادي بمركز اطسا لا يسمح لاى شخص ان يدخل النادي الا بعد دفع تذكرة 20 جنيه للتنزه، ولكن لا يوجد تأمين والغرض من ذلك هو جمع الاموال دون النظر فى تأمين الاطفال

واشار الى ان الادارة غرضها الاساسي جمع الاموال والتربح، دون النظر فى حياة الاطفال الابرياء ، فضلا عن عدم وجود المدربين أو المنقذين الذين يقفون على حمام السباحة لإنقاذ الاطفال، مضيفًا ان حمام السباحة لا يسع اكثر من 50 طفلا فى تلك الوقت كان يتواجد بداخله ما يقرب من 100طفل.



تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا، بورود إشارة من شرطة النجدة بغرق طفل داخل حمام سباحة احد النوادي بمركز إطسا ، وتم نقل الطفل إلى مستشفى الفيوم العام لسؤء حالته .



بتوقيع أطباء مستشفى الفيوم العام الكشف الطبي على الطفل؛ تبين إصابته باستفكسا الغرق في المسبح، وبحاله حرجه وجرى إخطار الجهات الأمنية بذلك، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة،



وجارٍ العرض على جهات التحقيق، فيما تم نقل الجثمان إلى مشرحه مستشفي الفيوم العام.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق والتي صرحت بتسليم جثمان الطفل لذويه لدفنه في مقابر اسرته بمركز اطسا بالفيوم.