السيطرة على حريق داخل سور مدرسة بمدينة المنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنيا من السيطرة علي حريق نشب بعدد من الأشجار داخل سور مدرسة الفريق صفي الدين أبوشناف الثانوية العسكرية، دون وقوع أي إصابات وقام اللواء اسامة القاضى على الفور بمتابعة عملية السيطرة على الحريق .

جاء ذلك فور تلقي غرفة عمليات المحافظة بلاغا يفيد بنشوب حريق بعدد من الأشجار بسور المدرسة، حيث انتقل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، واللواء ياسر عبدالعزيز السكرتير العام للمحافظة، وعامر طه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، وعدد من الأجهزة الأمنية والتنفيذية، وتمكنت سيارات الإطفاء من إخماد الحريق والسيطرة عليه ولم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار بمبانى وفصول المدرسة.