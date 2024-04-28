رئيس جامعة دمياط يستقبل لجنة قطاع التربية الرياضية بالمجلس الأعلى للجامعات

استقبل الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط اليوم الأحد، لجنة قطاع التربية الرياضية بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الأستاذ الدكتور حسين السمرى وحضور عمداء كليات التربية الرياضية بالجامعات المصرية.

رحب رئيس الجامعة باللجنة، معرباً عن فخره بقطاع التربية الرياضية وأشاد بجهود وزير الشباب والرياضة .

وحث رئيس الجامعة على ضرورة الاستفاقة وصقل دور القطاع في الجامعات انطلاقاً من الوعي بأهمية القطاع الرياضي ، فدور الجامعات لا يقتصر على العملية التعليمية فقط وإنما يمتد ليشمل المساهمة في بناء الشخصية الإيجابية والمتوازنة للطلاب وخلق بيئة جامعية مثالية لاكتشاف المواهب وتوظيفها وإبرازها على الصعيد الداخلي والخارجي.