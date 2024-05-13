رابطة الأندية تعلن ضوابط حضور الجماهير في الدوري المصري

أرسلت رابطة الأندية المصرية المحترفية خطابا رسميا للأندية المشاركة في الدوري المصري وكأس الرابطة تبلغها بها بضوابط زيادة أعداد الجماهير في المباريات المحلية خلال الفترة المقبلة.

وكانت رابطة الأندية أعلنت في وقت سابق بالتنسيق مع الجهات المختصة زيادة عدد الجماهير في الملاعب خلال مباريات الدوري والمسابقات المحلية.

وتضمنت ضوابط حضور الجماهير كلا من:

1- استاد القاهرة - استاد برج العرب: 30 ألف مشجع مناصفة بين الفريقين

2- استاد بتروسبورت - استاد حرس الحدود : بدون جماهير

3- بقية الملاعب بالسعة الكاملة مناصفة بين الفريقين

الحد الأدنى لأسعار التذاكر:

الدرجة الثالثة: 75 جنيها

الدرجة الثانية: 100 جنيه

الدرجة الأولى: 200 جنيه

المقصورة: 300 جنيه

