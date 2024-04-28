أرسنال يواجهة توتنهام فى قمة لها حسابات أخرى

تتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام الثالثة من مساء اليوم الأحد، تحو ملعب "توتنهام هوتسبير"، لمتابعة القمة المرتقبة بين فريق توتنهام، الذى يستضيف نظيره ارسنال، ضمن منافسات الجولة الـ 35 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

حيث انتهت مباراة الدور الأول، بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، والتى اجريت على ملعب "الإمارت" ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر البريميرليج .

ويسعى كل فريق لحصد الثلاث نقاط، وذلك من اجل الحفاظ على موقعة فى ترتيب جدول المسابقة.

ويحتل فريق ارسنال صدارة ترتيب جدول البريميرليج برصيد 77 نقطة، حصدها من 34 جولة، حقق الفوز خلالهم فى 24 مباراة، وتعادل فى 5 وهزم فى مثلهم، وذلك بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتى المؤجل له مباراة.

ويأمل ارسنال فى تحقيق الانتصار والمنافسة مع مانشستر سيتى على الصدارة، والمضي قدمًا فى الظفر باللقب الغائب عن خزائن قلعة الجانرز منذ 20 عام، وخاصة بعد الخروج النسبى لفريق ليفربول من المنافسة على اللقب، بعد الهزيمة والتعادل فى اخر جولتين.

بينما يحتل فريق توتنهام المركز الخامس برصيد 60 نقطة، حصدها من 32 جولة، حقق الفوز خلالهم فى 18 مباراة، وتعادل فى 6 وهزم فى 8 جولات، ويتبقى له جولتين مؤجلتين.