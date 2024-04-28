30 أبريل.. نظر محاكمة المتهمين باستعراض القوة بالجيزة

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين باستعراض القوة بمنطقة منشأة القناطر في محافظة الجيزة، لجلسة 30 أبريل.

وجاء بأوراق القضية.. أنه في يوم 10-1-2023 ، قام المتهمين من الرابع للسابع، بأن وضعوا النار عمدًا في مسكن المجني عليه «محمد. ك. ح. ا» باستخدام زجاجات تحوي مواد معجلة للاشتعال (الجازولين)، مضرمين به وبمحتوياته النيران.

وذكرت التحقيقات.. أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليهم: « محمد ك» وشقيقيه «مدحت وعرفة » قاصدين من ذلك تخويفهم وكان من شأن ذلك القاء الرعب في نفوس المجني عليهم وقاطني المنطقة وتكدير السلم والأمن العام، على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت التحقيقات.. أن المتهمين جميعا، أحرزوا أسلحة بيضاء وأدوات: “عصا خشبية، زجاجات مولوتوف، زجاجات فارغة” مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية.