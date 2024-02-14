صحة الدقهلية: 161 ألف حالة استقبلتها العيادات الخارجية بالمستشفيات خلال يناير 2024

أشاد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، بجهود إدارة المستشفيات بإشراف الدكتورة هبة الشريف، مدير عام الطب العلاجي خلال الشهر الماضي فى متابعة سير العمل بجميع المستشفيات التابعة لمديرية الصحة للتأكيد على جودة الخدمات الطبية المقدمة.

وكشف الدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات إنه جرى استقبال 161065 حالة بأقسام الاستقبال والطوارئ، فضلًا عند دخول نحو 11979 أخرى إلى الاقسام الداخلي و415844 بالعيادات الخارجية فى حين بلغ عدد العمليات بمختلف أنواعها 3064 عملية.

وأضاف فاروق أنه تم تكثيف المرور الإشرافي لفرق إدارة المستشفيات ليصل إلى 15 جولة تفقدية تضمنت على جميع المستشفيات التابعة والبالغ عددها 31 مستشفى ما بين عام ومركزى ونوعى وذلك للتأكد من تواجد الأطقم الطبية ومتابعة جودة الخدمة المقدمة على مدار الساعة.

ولفت إلى أنه جارى متابعة الانتهاء من أعمال التطوير بمستشفيات المنزلة وصدر المنصورة وحميات المنصورة والسنبلاوين و جمصة.

استقبال161 ألف حالة بالعيادات الخارجية فى الدقهلية

WhatsApp Image 2024-02-14 at 3.52.16 AM

WhatsApp Image 2024-02-14 at 3.52.17 AM

WhatsApp Image 2024-02-14 at 3.52.18 AM (1)

WhatsApp Image 2024-02-14 at 3.52.22 AM