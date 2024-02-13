تطعيم 559 ألف طالب بمدارس الدقهلية ضد الالتهاب السحائي والثنائى

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، تطعيم نحو 559 ألف طالب بالمدارس ضد الالتهاب السحائى والثنائى، وذلك منذ انطلاق الحملة بالتزامن مع بدء العام الدراسي بناءا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بإطلاق حملات فى المدارس لرفع الحالة المناعية للطلاب وحمايتهم.

وقالت الدكتورة عبير عبد الغنى، وكيل المديرية للطب الوقائي أن التطعيمات تستهدف جميع المدارس فى الريف والحضر من خلال فرق طبية متخصصة داخل المدارس والحضانات وهى آمنة تمامًا على صحة الأطفال ولا تسبب أى مضاعفات.

من جانبها أوضحت الدكتورة لمياء سلامة، مدير عام الطب الوقائى استهداف تطعيم 412 ألفا و620 طالبا ضد الإلتهاب السحائي، وذلك بالصف الأول برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، والصف الأول الإعدادي، والصف الأول الثانوي، تم تطعيم نحو 256 ألفًا حتى الآن.

أضاف الدكتور محمد بدوى مدير إدارة التطعيمات،أنه فيما يتعلق بالثنائى فقد جرى تطعيم 303 ألفا و441 طالبا للصفين الثاني والرابع الابتدائي من إجمالي مستهدف 312ألفًا و376 طالبًا.

تطعيم طلاب المدارس ضد الالتهاب السحائي و الثنائى

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