الليلة.. الأهلى أمام الزمالك فى نهائي كأس مصر للكرة الطائرة رجال

يلتقي فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى نظيره الزمالك مساء اليوم الأحد، في نهائى بطولة كأس مصر للكرة الطائرة رجال على صالة نادى النادى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتأهل الأهلى إلى النهائى بالفوز على بتروجت 3/0 وتأهل الزمالك بعد الفوز على الطلائع بنتيجة 3/2 .

ويتنافس بتروجت مع الطلائع المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وتوج فريق الأهلى مؤخرا بلقب البطولة الأفريقية للمرة الـ 16 فى تاريخه على صالة الأهلى بالجزيرة، بعد الفوز على مولودية بوسالم التونسى 3/0 فى النهائى ليتأهل إلى كأس العالم للأندية بالهند.

ويسعى فريق الزمالك إلى تصحيح الأوضاع وسط طموح الأهلى فى مواصلة حصد الرباعية بعد التتويج بالسوبر المحلى والدورى الممتاز وأفريقيا .