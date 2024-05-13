سيرين خاص: مسلسل "مليحة" أظهر معاناة الشعب الفلسطيني والدعم المصري الكبير للقضية

كشفت الفنانة سيرين خاص بطلة مسلسل "مليحة"، أن العمل افني في المسلسل كان له رسالة في التعبير عن القضية الفلسطينية، وكانت ردود الأفعال رائعة في مصر وفلسطين، كما أظهر مدى معاناة الشعب الفلسطيني ومدى قربه من الشعب المصري وحجم الدعم المصري الكبير.

وأكدت سيرين خلال أول ظهور لها مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس"، على أن رد الفعل الإسرائيلي كان غاضب ومترقب للمسلسل منذ الإعلان عن عرضه في شهر رمضان الماضي، وكانوا يتساءلون كيف يعرض، ولماذا يعرض هذا المسلسل في شهر رمضان، وحجم التفاعل الكبير مع المسلسل من جميع أنحاء الوطن العربي.

وعقب الإعلامي عمرو الليثي، أن وزير الإعلام الفلسطيني أحمد عساف تواصل معه عبر الهاتف، وكان يريد أن تكون هناك مداخلة أثناء الحلقة، ووجه الوزير الفلسطيني الشكر إلى الشركة المتحدة علي دعمها ورعايتها وانتاجها لهذا العمل الفني الرائع والمهم ومسلسل ناجح يعبر عن القضية الفلسطينية موجها الشكر أيضًا إلى طاقم العمل وكل المشاركين .

كما كشفت بطلة مسلسل "مليحة" أن المرأة الفلسطينية قدوة للجميع في صمودها وتحديها وما تقدمه من نماذج وبطولات مشرفة.

وقالت النجمة الفلسطينية سيرين خاص أثناء استضافتها بالحلقة انها ممثلة فلسطينية ولدت في غزة، وعاشت هناك أربع سنوات وحدثت الانتفاضة الثانية، وخرجت إلى مصر عكس " مليحة " في أحداث المسلسل والتي خرجت إلى ليبيا.

وتابعت سيرين، انها عاشت فترة طويلة في مصر ثم انتقلت إلى الأردن، ورجعت مرة ثانية إلي فلسطين، وأضافت أن مدينة غزة جميلة وانها تتذكر الحضانة والمدرسة بها ، وتتمنى أن تعود لها مرة أخرى.

وأضافت سيرين خاص أن والدها صحفي فلسطيني، ووالدتها مصرية وتم التعارف بينهما في الماضي عندما كان يتعلم الصحافة في الإسكندرية، وانها أصغر اخواتها وعددهم 6 اخوات.

وروت عن بدايتها في مجال الفن والتمثيل، انها اشتغلت في عدد من الأفلام ولكن من خلف الكاميرا وكان يقال لي من المفروض أن تكوني أمام الكاميرا، والبداية الحقيقية من خلال فيلم " علم" مع النجم فراس خوري، وتم عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي ونال عدد من الجوائز، وقالت أنها رأت مدى اعجاب الحضور في المهرجان بالفيلم، والتصفيق لنجوم العمل، وكان الفيلم بوابة عبورها إلى الجمهور المصري والعربي، ومن هنا جاءت فكرة ترشيحها إلى مسلسل " مليحة ".

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