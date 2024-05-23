تعليم الإسماعيلية تنهي استعداداتها لانطلاق امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية استعداداتها لانطلاق امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية العام الدراسي 2023 /2024، والتي من المقرر انطلاقها السبت المقبل الموافق 25 مايو 2024 .

تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة توفير كافة سُبل الراحة للطلاب أثناء تأدية الامتحانات، والعمل على خلق مناخ مناسب لكافة أطراف المنظومة التعليمية خلال تلك الفترة.

وأشار الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إلى أن إجمالي عدد المتقدمين للامتحانات هذا العام بلغ 10893 طالب وطالبة موزعين على 47 لجنة على مستوى المحافظة، حيث يبلغ عدد طلاب التعليم الفني الصناعي (4431) طالب وطالبة، وطلاب التعليم الفني التجاري (2874) طالب وطالبة، وطلاب التعليم الفني الزراعي (3588) طالب وطالبة.



مؤكدًا على انتهاء مسئولي التعليم الفني بالإدارات التعليمية من الأشراف والتأكد من صلاحية الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والملاحظين، والتي يبلغ عددها 33 استراحة (رجال-سيدات) موزعين على مستوى الإدارات التعليمية.

مضيفًا أنه جرى تشكيل غرفة عمليات لمتابعة أعمال الامتحانات بالمديرية برئاسة مدير المديرية، وتضم أعضاء التعليم الفني، التطوير التكنولوجي، الإحصاء، عضو من مديرية الصحة، وعضو من مديرية أمن الإسماعيلية.

كما شكلت لجنه ثلاثية للمتابعة مُشكَّلة من مدير عام التعليم الفني وعدد اثنين من الخبراء بالتعليم الفني بالمديرية.