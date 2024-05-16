السجن المشدد وغرامة 100 ألف جنيه لحداد بالاتجار في المواد المخدرة بالإسماعيلية

أصدرت محكمة جنايات الاسماعيلية برئاسة المستشار محمد نصر الدين بركات وعضوية المستشارين محمد فتحي الصواف واحمد حمدي ومصطفي فؤاد بأمانة سر محمد عبد الهادي حكم بالسجن المشدد ٦سنوات وغرامة ١٠٠ ألف جنيه لحداد كرستال لاتهامه في الاتجار بالمواد المخدرة.

تعود القضية حين قام معاون مباحث أبوصوير بالقبض على المتهم علي أ إ ٤٥ سنة يعمل حداد كريتال في تنفيذ عقوبة سرقة، وجد أنه يحمل كيس اسود به ٣ أكياس صغيرة تحتوي على مخدر الهيروين تزن ٢٤ جرام.

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهم أحرز وحاز كمية من المخدرات بقصد الاتجار .

كما ثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي أن المضبوطات التي ضبطت مع المتهم تحوي مادة بيج اللون ثبت أنه لجوهر المخدر الهيروين الملحق بقانون المخدرات.

وبإحاله المتهم لمحكمة جنايات الاسماعيلية أصدرت الحكم بسجنه ٦ سنوات مشدد وغرامة 100 ألف جنيه.