فرحات يتفقد سير انتظام اعمال الامتحانات العملية بكليات جامعة المنيا الأهلية

تفقد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، والقائم بعمل رئيس جامعة المنيا الأهلية، اليوم الخميس، سير انتظام اعمال الامتحانات العملية بكليات جامعة المنيا الأهلية؛ للتأكد من مدى تطبيق كافة التعليمات المُنظمة للعملية الامتحانية خلال الفصل الدراسي الثاني.

رافق رئيس الجامعة، خلال جولته التفقدية، الدكتور أبو هشيمة السيد، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة الأهلية للشئون الأكاديمة، وعمداء كليات الجامعة، وأمين عام الجامعة.

وأكد الدكتور عصام فرحات، على تقديم كافة التيسيرات، وتوفير سُبل الراحة للطلاب، لضمان مناخ مُلائم يُساعدهم على تأدية امتحاناتهم بهدوء تام، ومنع أية مُسببات الغش داخل اللجان، مع تواجد المراقبين والملاحظين، واتباعهم لكافة الإرشادات؛ للحفاظ على انضباط العملية الامتحانية.

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