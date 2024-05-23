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الخميس 23 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

فرحات يتفقد سير انتظام اعمال الامتحانات العملية بكليات جامعة المنيا الأهلية

اعمال الامتحانات
اعمال الامتحانات بجامعة المنيا
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تفقد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، والقائم بعمل رئيس جامعة المنيا الأهلية، اليوم الخميس، سير انتظام اعمال الامتحانات العملية بكليات جامعة المنيا الأهلية؛ للتأكد من مدى تطبيق كافة التعليمات المُنظمة للعملية الامتحانية خلال الفصل الدراسي الثاني.

رافق رئيس الجامعة، خلال جولته التفقدية، الدكتور أبو هشيمة السيد، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة الأهلية للشئون الأكاديمة، وعمداء كليات الجامعة، وأمين عام الجامعة.

وأكد الدكتور عصام فرحات، على تقديم كافة التيسيرات، وتوفير سُبل الراحة للطلاب، لضمان مناخ مُلائم يُساعدهم على تأدية  امتحاناتهم بهدوء تام، ومنع أية  مُسببات الغش داخل اللجان، مع تواجد المراقبين والملاحظين، واتباعهم لكافة الإرشادات؛ للحفاظ على انضباط العملية الامتحانية.

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