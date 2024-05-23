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الخميس 23 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تعليم المنيا: جاهزون لامتحانات الدبلومات الفنية

حمدي مصطفي وكيل وزارة
حمدي مصطفي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا
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يؤدي 59462 ألف طالب امتحانات الدبلومات الفنية بالمنيا السبت المقبل 25 مايو، حيث تم تجهيز 134 لجنة لاستقبال الطلاب 

من جانبه قال حمدي مصطفي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن المديرية أنهت جميع الاستعدادات اللازمة لإجراء امتحانات الدبلومات الفنية (الزراعي -الصناعي -التجاري -الفندقي -المزدوج).

وأوضح أحمد فاروق مدير التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالمنيا، أنه تم تجهيز مركز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة من خلال خطة علي أعلى مستوى بالتنسيق مع الجهات المعنية وتجهيز الاستراحات لاستقبال الملاحظين والمراقبين وكذلك لجان تقدير الدرجات 

وأضاف أنه تم استلام لجان السير ولجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة تمهيدا للبدء في أعمال الامتحانات يوم السبت المقبل 25 مايو والتي تنتهي في 8 يونيو، حيث يعقبها عقد الامتحانات العملية. 

أضاف أحمد فاروق، أنه سوف يتم عقد اجتماع مع رؤساء لجان السير والمراقبين الأوائل للتأكيد علي جاهزية الامتحانات والتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، وكذلك غرف عمليات المديرية. 

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