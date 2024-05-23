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الخميس 23 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

3 أسماء على طاولة حسام حسن لتعويض غياب مرموش

حسام حسن
حسام حسن
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تعرض عمر مرموش، لاعب أينتراخت فرانكفورت الألماني، للإصابة وذلك قبل مواجهتي الفراعنة المقبلتين بتصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم النسخة المقبلة. 
ويغيب اللاعب عن معسكر المنتخب الوطني المقبل، بسبب الإصابة وخضوعه لعملية جراحية في ذراعه. 
وبدأ حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، تجهيز اللاعبين البدلاء في نفس المركز استعدادا لخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم. 
ويفضل العميد ضم مصطفي شلبي لاعب الزمالك ورمضان صبحي لاعب بيراميدز وأحمد عبد القادر لاعب الاهلي في حالة تعافيه من الإصابة التي لحقت به موخرا والثلاثي سيتم ضم ثنائي منهم بجانب اللاعب محمود حسن تريزيجيه. 
ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته بتصفيات كأس العالم برصيد ست نقاط، حصدها من الفوز في مباراتين.

 

التوأم حسام حسن منتخب مصر اصابة مرموش