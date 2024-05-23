انعقاد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجلسته رقم 138 بجامعة دمياط

انعقد اليوم الخميس، مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجلسته رقم 138 بجامعة دمياط برئاسة الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة، وبحضور وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



استهل المجلس بالترحيب بأعضاء المجلس موجهاً الشكر للدكتور باسم سلامة الديك، لجهوده المتميزة في التنظيم لإستقبال اللجنة الطبية بمنطقة تجنيد المنصورة بجامعة دمياط .

ووجه بضرورة المشاركة الفعلية للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة في تقديم الخدمات والاستشارات وتسهيل الحصول عليها في سبيل تحقيق رسالة الجامعة في خدمة المجتمع ، مؤكداً على أهمية تنفيذ خطة استراتيجية بالتعاون بين كليات الجامعة تساهم في كشف المشاكل المجتمعية والعمل على حلها من خلال تنفيذ القوافل والفعاليات والأنشطة المجتمعية التي يمكنها أن تعمل على الرقي بالمجتمع وتنميته ، والعمل على تعزيز دور الجامعات في تحقيق رؤية مصر 2030.

كما وجه بضرورة توفير وتنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشرى والمادي بكليات الجامعة، ثم انتقل رئيس الجمعة لمناقشة موضوعات المجلس.