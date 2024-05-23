الملا: تنسيق بين مصر وإيطاليا في مجالات الصناعة البترولية

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ميكيلى كوارونى السفير الإيطالى بالقاهرة ووفد شركة تكنيمونت وهيئة ضمان الصادرات الإيطالية (ساتشي)، فى إطار التعاون والتنسيق المشترك والمستمر بين قطاع البترول والشركات الأيطالية والذى يمتد للعديد من مجالات الصناعة البترولية من بحث واستكشاف وإنتاج وصناعات تحويلية وطاقات جديدة ومتجددة.

وأكد الوزير، على أن الحوار والعمل المستمر والمتبادل بين الجانبين المصرى والإيطالى مدعوماً من القيادة السياسية فى البلدين أسفر عن نجاحات مشتركة ومتعددة وآثارها واضحة فى العديد من المشروعات المتنوعة فى صناعة البترول ، لافتاً إلى حرص الجانبين على تنامى تلك المشروعات وزيادة أوجه التعاون.

وأشار إلى أن وقود الطائرات المستدام أحد أوجه التعاون الحديثة بين الجانبين بما يحققه من أهداف حيوية باستخدامه في تشغيل الطائرات، تصنيعه من مواد أولية مثل زيت الطعام المستعمل والدهون الحيوانية والمحاصيل غير الغذائية ، وما يتميز به من القدرة على تقليل الانبعاثات الكربونية .



وشهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون فى مجال وقود الطائرات المستدام SAF فى ضوء توجه الشركة الإيطالية لبدء التشغيل التجريبى لتموين الطائرات بوقود SAF فى إحدى المطارات الإيطالية ورغبتها فى الشراكة مع قطاع البترول المصرى فى هذا المجال، كما جرى مناقشة التعاون فى المشروعات المستدامة لمواجهة التغير المناخى ، والبناء على ما تحقق من مشروعات واستعراض التقدم المحرز فى مشروعات التعاون والشراكة الحالية التى يجرى تنفيذها فى مصر.

وأكد السفير على أنه من خلال تواجده فى مصر ومتابعته وزيارته الميدانية لعدد من مواقع العمل والإنتاج المشترك مع قطاع البترول المصرى ، حريص على دعم تحقيق المزيد من التعاون فى الفرص الاستثمارية التى تطرحها مصر وزيادة الشراكة في قطاع الطاقة شهد تطوراً كبيراً خلال السنوات الاخيرة ، والبناء بقوة على العلاقات التاريخية والاقتصادية المميزة بين البلدين.

حضر اللقاء المهندس علاء حجر رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفنى.