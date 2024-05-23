"قسد" تعلن توقيف المسئول العسكري الأول لداعش في الرقة السورية

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة من قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن، اليوم الخميس، عن تمكنها من اعتقال المسئول العسكري الأول في تنظيم داعش الإرهابي، في الرقة شمالي سوريا.

ووفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لـ"قسد"، فإن قوى الأمن قد نجحت في إلقاء القبض على أيمن عبدالمعطي، المسئول العسكري الأول بالتنظيم، وذلك خلال عملية أمنية الثلاثاء الماضي بريف الرقة.

وقال البيان إن "عبدالمعطي" وصل لمنصب المسئول العسكري الأول، وهو المخطط لكل الإعمال الإجرامية في الرقة وريفها من تفجيرات واغتيالات وأعمال خطف وترويع للمدنيين.

وأشار البيان إلى أن المتهم كان يتحرك في المنطقة متخفيا تحت اسمين، الأول يعقوب الحديدي، والثاني أسامة القرشي.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد أعلنت في وقت سابق جريان التنسيق مع قوات التحالف الدولي للقيام بعملية أمنية لتعقب نشاط فلول التنظيم الإرهابي، حيث حذرت المزارعين في مناطق شمال وشرق سوريا، من تسلل عناصر تنظيم داعش الإرهابي إلى المساحات الزراعية بهدف حرق وتدمير المحاصيل الزراعية، وشددت على ضرورة الانتباه لنشاط خلايا وعصابات التنظيم الإرهابي خلال الفترة الحالية.

وبدورها طمئنت قسد مناطقها باستمرار الشراكة مع القوات الأمريكية والتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، بأن القوات الأمريكية لا تعتزم الانسحاب في الوقت الحاضر من سوريا نظرا لاستمرار التهديد الذي يشكله التنظيم الإرهابي، وهو ما يعكس استمرار السياسة الأمريكية الراغبة في البقاء بالمنطقة لدعم الاستقرار ومكافحة الإرهاب، وفقا لرؤية الإدارة الذاتية.

وتعزز واشنطن علاقاتها ودعمها لشركائها المحليين مثل "قسد" فى شمال وشرق سوريا، حيث أجرت معها عدة تدريبات فى إطار رفع الجاهزية القتالية والتأهب، بالتزامن مع التهديدات المستمرة التى تتعرض لها قواعد التحالف الدولى من قبل الميلشيات الموالية لإيران.